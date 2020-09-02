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Magnet Block 1.15 (Android)
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  4. Magnet Block - Android için Arcade Oyunu

Magnet Block

1.15
Android
Magnet Block
ÜCRETSİZ
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Eşsiz bir arcade oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Magnet Block, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil arcade oyunudur.

Zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele edebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Magnet Block oyununda oyun alanını temizlemeye çalışıyorsunuz. Keyifli bir deneyim sunan oyunda elinizdeki topları fırlatarak blokları yok etmelisiniz. Refleks odaklı olarak oynanan oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Magnet Block oyununda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Magnet Block sizleri bekliyor.

Magnet Block oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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