Mühendislik ürünleri yaparak cihazları çalıştırma için mantığınızdan yararlanacağınız ve düşündürücü bulmacalar çözerek zihninizi açacağınız Make it True, Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit grafikleri ve zeka geliştirici bulmacaları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, farklı şekillerden oluşan blokları birleştirerek uygun modeli tasarlamak ve bir mühendislik harikası yaratarak ürüne son halini vermektir.

Farklı boylardaki çubuklar, üçgen bloklar ya da oval şekillerden yararlanarak bulmacayı çözebilir ve ürünü tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede farklı bulmacaların ve yapılacak yeni devrelerin kilidini açabilirsiniz. Parçaları uygun şekilde birleştirerek şifreyi çözebilir ve devreyi tamamlayabilirsiniz.

Tamamladığınız devrelerin çalışmasını sağlamak için devreye sinyal gönderebilir ve mekanizmayı aktif ederek bulmacayı çözebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğitici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız zevkli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevilerek oynanan Make it True, bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.