Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve sürekli yeni bir bulmaca oyunu oynamak istiyorsanız Make Squares tam size göre. Android platformundan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz Make Squares oyununda şekilleri eritmeye çalışacaksınız.

Make Squares oyununda ekranın üst kısmından belirli aralıklarla ve değişik şekillerde bloklar düşmekte. Sizin bu blokları düzenli bir şekilde en aşağıya indirip eritmeniz gerekiyor. Klasik tetris oyununa benzeyen Make Squares, oynanış biçimi ve mantığıyla birlikte aslında çok farklı. Bu yüzden oyunun görüntüsüne aldanmamanızı öneririz.

Make Squares oyununda ekranın alt kısmında bir tane kutu bulunmakta. Eritmeniz gereken tüm blokları bu kutunun etrafına toplamalısınız. Aksi taktirde blokların hiçbirini eritemeyeceksiniz. Oyunda blokları eritebilmek için kutunun etrafındaki tüm alanı tamamlamanız gerekiyor. Eğer bloklar arasında herhangi bir açıklık bırakırsanız oyundaki blokları eritmeniz mümkün olmayacaktır. Blokları erittikçe yeni bölümlere geçecek ve oyunda ilerledikçe daha da zorlanacaksınız. Hem zamana karşı hem de bloklara karşı oldukça zorlu bir yarışınız var. Bu yüzden Make Squares oyununda acele etmeniz gerekli. İlginç bir oyun olan Make Squares'i denemenizi öneririz.