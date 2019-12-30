Bir bitkiyi tohumun toprağa düştüğü andan itibaren özenle yetiştirerek canavarlaşması için çaba göstereceğiniz ve etraftaki her şeyi yiyerek altın toplayabileceğiniz Man-Eating Plant, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama komik grafik tasarımı ve ilginç müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, canavar bitkiler yetiştirerek kendi savaşçılarınızı üretmek ve altınları hırsızlardan korumak için mücadele etmektir.

Bitkinizi toprağa ekerek düzenli olarak sulamalı ve her türlü bakımını yapmalısınız. Bitki geliştikçe gövde ve kafa kısmı belirginleşmeye başlar ve dişleri çıkar. Bu sayede etraftaki böcekleri ve yemleri yiyerek bitkinizi daha da geliştirebilirsiniz.

Ayrıca iskelet, kemik, kafatası ve daha onlarca farklı besini tüketerek bitkinizi büyütebilir ve altın toplayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız ilginç bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Man-Eating Plant, popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.