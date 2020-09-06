Mana Monsters 3'lü eşleştirme bulmaca oyunlarına tamamen yeni bir yaklaşım getiriyor. RPG unsurlarını, sürükleyici hikayeyi, dünyayı keşfetmeyi ve canavar koleksiyonunu deneyimleyeceksiniz. Destansı PvP savaşlarıyla zirvedeki yerinizi alın.

Renkli mücevherleri eşleştirerek ve destansı kombinasyonlar oluşturarak canavarlarınızı zafere taşıyın. Görkemli bir fantezi dünyasında ayrıntılı canavarları, benzersiz özel becerileri, ganimetleri, güçlü kombinasyonları ve görsel efektleri sonuna kadar deneyimleyin.

Tonlarca güçlü efsanevi canavar çağırın. Mükemmel canavar takımını kurun ve özel güçlerini keşfedin. Zirveye ulaşmak için güçlü becerilerin, rünlerin ve güçlendiricilerin kilidini açın. Savaşta canavarlarınıza yardım etmek için efsanevi beceriler geliştirin. Gizem ve entrika dolu ilgi çekici hikayede yıldızları toplayın ve gizli seviyelerin kilidini açın!

Tüm efsanevi Mana Canavarlarını toplamak için bu görevdeki hikayenin kahramanı olun. Bu epik bulmaca RPG macerasında dünyanında dört bir yanından oyunculara katılın.