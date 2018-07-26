MapleStory M, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MMORPG deneyimi sunan oyunda dikkatli olmalı ve düşmanlarınızın üstesinden gelmelisiniz.

Mücadele gücü yüksek bir oyun olarak nitelendirebileceğim MapleStory M, arkadaşlarınızla birlikte ya da onlara karşı oynayabileceğiniz bir oyundur. Farklı karakterleri kontrol edip özelleştirebileceğiniz oyunda farklı silahlar kullanabiliyorsunuz. 2 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm rakiplerinizin üstesinden gelmelisiniz. Yeni yerler keşfedebileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Seviye atladıkça daha eğlenceli bir deneyim sunan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda tüm tehditleri de ortadan kaldırmalısınız. MapleStory M oyununu sakın kaçırmayın.

MapleStory M oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.