Eritmeli oyunları seviyorsanız bu oyun tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Marble Viola's Quest oyununda ekranda bulunan tüm topları eritmeye çalışıyorsunuz. Oyunda erittiğiniz top kadar puan kazanıyor ve ekranda bulunan tüm topları erittiğinizde ise yeni bölüme geçiş yapıyorsunuz. Marble Viola's Quest oyununun her bölümünde karşınıza daha fazla top çıkıyor. Bu topları belirli süre içerisinde eritmeniz gerekli. Eğer size verilen süreyi aşarsanız oyuna yeniden başlamanız gerekiyor. Bu yüzden Marble Viola's Quest oynarken dikkatli ve hızlı olun.

Marble Viola's Quest, renkli grafiklere ve eğlenceli müziklere sahip olan bir mobil oyundur. Oyunda sarı, kırmızı, mavi, mor ve turuncu renklerde toplar bulunuyor. Ekranın ortasında ise bir atış aleti yer almakta. Bu atış aletini 360 derece döndürebiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz top sırasına atıp yapabilmeniz mümkün. Oyunda sadece atış aletinin üzerinde bulunan renkte atışlar yapabiliyorsunuz. Bu yüzden o renkte olan toplara nişan alın ve aynı renkte olan topları eritin.

Boş vakitlerinizde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Marble Viola's Quest'i hemen şimdi indirin ve topları eritmeye başlayın.