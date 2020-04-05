Mardin Kart uygulamasıyla Android cihazlarınızdan toplu taşıma saatlerini öğrenebilir, kart bakiyenizi sorgulayabilirsiniz.

Mardin’de yaşayan kullanıcıların faydalanabileceği Mardin Kart uygulaması, şehir içi toplu taşıma araçlarının hareket ve durağa geliş saatlerinin yanında, Mardin Kart bakiyenizi de öğrenmenize olanak tanıyor. Arama bölümünden hat arayabileceğiniz Mardin Kart uygulamasında, kart numaranızı girdikten sonra kullanım geçmişini ve kalan bakiyeyi öğrenebilirsiniz.

Kartınıza online bakiye yükleme imkanı da sunan Mardin Kart uygulamasında, şehirdeki popüler yerlere nasıl gideceğinizi de öğrenebiliyorsunuz. Bulunduğunuz yerden belirli bir konuma yol tarifi alabileceğiniz Mardin Kart uygulamasında, hedefinize en uygun ulaşım alternatiflerini de görebilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri