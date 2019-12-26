MARVEL Super War, Marvel’ın mobil platformdaki ilk MOBA oyunu. NetEase Games’in Marvel’la birlikte geliştirdiği oyunda Marvel evrenindeki tüm karakterler bulunuyor. Demir Adam’a karşı Kaptan Marvel, Örümcek Adam’a karşı Deadpool, X-Men’e karşı Yenilmezler; Kainat böyle savaş görmedi!Hemen arkadaşlarınızı toplayın, takımınızı oluşturun ve evrendeki savaşa katılın.

Marvel Super War oyununda tüm Marvel serilerinden süper kahramanlar bir araya geliyor. En sevdiğiniz karakter olarak oynayabilir veya her biri eşsiz tarz ve yeteneğe sahip devasa kahramanlarla kötüler arasından seçim yaparak en iyilerin savaşına katılabilirsiniz. Marvel’ın MOBA oyununu diğerlerinden ayıran en büyük özellik kazanmak için para harcama sisteminin olmaması. Siz de rakipleriniz de aynı seviyede. Savaşlar dengeli, dövüşler adil. Saygınlık ve başarı elde etmek için tüm hünerlerinizi sergilemeniz gerekiyor. Kontrollerin basitliğiyle süper karakterlerin özel hareketlerini yapmak, komboları gerçekleştirmek çok kolay.

MARVEL Super War Android Oyunu Özellikleri