Master for Minecraft Launcher APK - MCPE Master APK indirin, yepyeni Minecraft haritaları, skinler, seedler, modlar, doku paketlerine sahip olun.
Master for Minecraft Launcher APK, Minecraft Pocket Edition oyununu oynayanlar için hazırlanmış yardımcı araç. MCPE Master - Minecraft Launcher Android APK indirerek harita, skin, mod, seed, doku paketi ve daha fazlasına sahip olursunuz. Macera haritaları, PvP haritalar, mini oyun haritaları, skinler, seed, modlar her gün güncelleniyor. Dilerseniz kendi hazırladığınız harita, modları da ekleyebiliyorsunuz.
Tüm Minecraft Pocket Edition sürümlerini destekleyen MCPE Master - Minecraft Launcher, Minecraft Pocket Edition oynarken yardımcı olan ücretsiz bir araç. Google Play ve APK olarak indirilebilen Minecraft Launcher uygulaması, MCPE ile birlikte çalışıyor. Yani uygulamadaki haritaları, skinleri, doku paketlerini, modları indirip yüklemek için Minecraft Pocket Edition oyununun Android telefonunuzda yüklü olması gerekiyor.
Master for Minecraft Launcher APK - MCPE Master APK Özellikleri
- Bütün modlar tek yerde (Oyuncu, oyun, öğe, mob, inşa etme)
- İçe aktarın ve indirin (Mod, harita, doku, skin, seed, eklenti)
- Eklenti indirin ve içe aktarın (Eklentileri doğrudan MCPE Master’dan tek dokunuşla indirin. Telefondaki dosyadan içe aktarın)