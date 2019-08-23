Master for Minecraft Launcher APK, Minecraft Pocket Edition oyununu oynayanlar için hazırlanmış yardımcı araç. MCPE Master - Minecraft Launcher Android APK indirerek harita, skin, mod, seed, doku paketi ve daha fazlasına sahip olursunuz. Macera haritaları, PvP haritalar, mini oyun haritaları, skinler, seed, modlar her gün güncelleniyor. Dilerseniz kendi hazırladığınız harita, modları da ekleyebiliyorsunuz.

Tüm Minecraft Pocket Edition sürümlerini destekleyen MCPE Master - Minecraft Launcher, Minecraft Pocket Edition oynarken yardımcı olan ücretsiz bir araç. Google Play ve APK olarak indirilebilen Minecraft Launcher uygulaması, MCPE ile birlikte çalışıyor. Yani uygulamadaki haritaları, skinleri, doku paketlerini, modları indirip yüklemek için Minecraft Pocket Edition oyununun Android telefonunuzda yüklü olması gerekiyor.

Master for Minecraft Launcher APK - MCPE Master APK Özellikleri