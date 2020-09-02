Master Grill, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yemek pişirme ve sunum yapma simülasyonudur.

Lezzetli yemekler pişirmek ve kendinizi iyi hissetmek için oynayabileceğiniz harika bir oyun. Siparişleri zamanında ve tam kıvamında pişirerek müşterilerinizi memnun etmek için mücadele edin. Kendinizi Nusret gibi hissetmeniz de mümkün. Kolay kontroller ve akıcı oyun deneyimiyle de eşsiz bir deneyim sunan Master Grill oyununda yeteneklerinizi açığa çıkarıyorsunuz. Müşterilerin isteklerine göre menüler hazırlayabilecek misiniz?

Master Grill oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.