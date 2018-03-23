Pixie adındaki küçük savaşçıları yönettiğiniz bu oyunda doğru stratejiler yaparak savaşı kazanmalısınız. Çok farklı bir evrende geçen Master of Eternity, öğrenmesi ve oynaması çok basit olan bir SRPG savaş oyunu olmasıyla dikkat çekiyor. Bu aksiyonla dolu savaşlara hazırsan, indirmek için neyi bekliyorsun?

Kapışmanın ve atışmanın hiç bitmediği bu oyunda amacınız saha içerisindeki rakibinizi yok etmek. Bunu isterseniz diğer kişilerle ittifak kurarak yaparsınız, isterseniz de biraz daha temkinli hamleler yaparak yani Pixies'lerinizi daha az kullanarak yaparsınız. Her Pixies'in kendine göre farklı yeteneği bulunuyorken aynı zamanda güçlendirebilme şansına da sahipsiniz. Pixies dolu geminizi doğru stratejilerle yönetmeyi ihmal etmeyin.

Bol şiddetli savaşlarda Pixies'lerinizi sağa sola doğru oynatabilir ve aynı zamanda karşı saldırıda gerçekleştirebilirsiniz. Yani klasikleşmiş bir strateji oyununun kontrollerine sahip olan Master of Eternity, oyun dünyasıyla bizleri şaşırtmayı başarıyor.

Master of Eternity Özellikleri