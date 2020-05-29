Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Math Land eğitici oyun olarak geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Çocuklara matematiği sevdirme ve onlara öğretme amacıyla geliştirilen Math Land rengarenk içerikleri ile çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa giden çocuklara hitap eden yapım da toplama ve çıkarma gibi dört işlem yer alıyor.

Didactoons tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular matematik işlemlerini yaparak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacak ve bir korsan olarak altınları bulmaya çalışacaklar.

Hemen hemen oyunun her alanında oyunculara adeta bulmaca niteliğinde dört işlem sorular sorulacak ve oyuncular bu soruları çözüme kavuşturarak ilerleyebilecekler.

Aksiyondan uzak, yüksek eğlenceli yapısı ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım, farklı adalara da ev sahipliği yapacak.

Her adada farklı bir macera oyuncuları bekliyor olacak.