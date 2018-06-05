Math | Riddles and Puzzles, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir matematik oyunu olarak ön plana çıkıyor. Zorlu bulmacaların üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz oldukça zor.

Son derece dikkatli ilerlemeniz gereken bir oyun olan Math, birbirinden zorlu seviyeleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyor ve bulmacaları tamamlıyorsunuz. IQ seviyenizi test edebileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor diyebilirim. Geometrik şekillerden oluşan bulmacaları ve sayılarla oluşan örüntüleri tamamlamanız gereken Math, sizleri bekliyor. Zeka geliştirici oyunların yer aldığı oyunda her yaş grubuna hitap eden bulmacalar bulunmaktadır. Minimal tarz grafikleriyle de ilgi çeken Math, son derece keyifli bir deneyim sunuyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Math tam size göre.

Math oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.