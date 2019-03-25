Math Seeker, matematik bulmaca oyunları arasında en zoru, en zevklisi. Android platformuna özel çıkış yapan sayı bulmaca oyununda tabloda gizlenmiş denklemleri arıyor, rakamları bağlıyor ve tabloyu temizliyorsunuz. Kolaydan çok zora farklı zorluk seviyeleri sunan matematik oyunu, internetsiz oynama seçeneği sunuyor.

Android telefonunuzda sayı bulmaca oyunları, matematik oyunları, zeka ve mantık oyunlarına yer veriyorsanız Math Seeker’ı oynamanızı isterim. İndirmesi ücretsiz olan oyunda tabloda gizli matematik işlemlerini bularak ilerliyorsunuz. Örneğin; 5 - 9 - 16 - 6 - 17 - 1 - 3 - 3 - 2 rakamından oluşan tabloda 16 - 1 - 17 veya 3 - 3 - 6 veya 1 - 2 - 3 rakamlarını bağlıyorsunuz. Tabloda sadece toplama ile birbirine bağlanabilen rakamlar yok. Toplama, toplama ve çıkarma, toplama - çıkarma ve çarpma, toplama - çıkarma - çarpma ve bölme işlemlerini izleyeceğiniz bölümler de karşınıza çıkıyor.