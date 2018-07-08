Mathlab Grafik Hesaplama uygulamasıyla zorlu Matematik sorularının üstesinden gelebilirsiniz.
Mathlab Grafik Hesaplama uygulaması ile Android cihazlarınızda Matematik problemlerine ait grafikleri kolayca çizdirebilirsiniz.
İlkokul, lise, üniversite ve hatta yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği Mathlab Grafik Hesaplama uygulaması, bir hesap makinesinden beklenen özelliklerin çok daha fazlasını sizlere sunuyor. Kaba ve pahalı hesap makinelerini yanınızda taşıma derdine son veren ücretsiz bir uygulama olan Mathlab Grafik Hesaplama, bilimsel hesap makinesi özelliğini de sizlere sunuyor.
Çeşitli denklem ve problemlerin çözümlerini adım adım sizlere gösteren Mathlab Grafik Hesaplama uygulamasında, grafik çizimi özelliği de oldukça kullanışlı diyebiliriz. Grafikleri X-Y ekseninde yüksek kaliteli olarak sizlere sunan uygulamada, zorlu problemlerin üstesinden çok daha kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Çoklu fonksiyon grafikler, 2. Derece kapalı fonksiyonlar, kutupsal koordinatlar, parametrik fonksiyonlar, fonksiyon kökleri ve kritik noktalar, grafik kesişimleri ve çok daha fazlasını çizebileceğiniz Mathlab Grafik Hesaplama uygulamasında grafikleri resim olarak, çizelgeleri ise CSV formatında kaydedebiliyorsunuz.
YORUMLAR