Mathway, Android işletim sistemiyle çalışan akıllı cihazlar üzerinde rahatlıkla çalışabilen bir matematik uygulamasıdır.

Matematik sorularının çözümlerine anında ulaşmak istiyor ve bunu yapacak yeni yollar arıyorsanız, Mathway tam size göre bir uygulama. Android telefon ya da tabletiniz üzerinden çalıştırabileceğiniz Mathway, matematiğin çok farklı alanlarındna soruları cevaplayabilen ve bunu sadece saniyeler içinde karşınıza getirebilen bir uygulama.

Mathway’i indirdiğinizde öncelikle karşınıza farklı matematik alanları çıkıyor. Temel matematik, cebir, trigonometri, kalkulus, lineerler ve sonlu matematik gibi birçok farklı alanda çalışan Mathway, bütün bu alanlara göre size farklı karakterler sunuyor ve bu karakterleri kullanarak, sorunuzu ekrana yazabiliyorsunuz. Soruyu ekrana yazdıktan sonraysa gönder tuşuna basmanızla birlikte uygulama çalışıyor ve sizin belki de saatlerce üzerinde çalıştığınız soruyu, saniyeler içerisinde çözerek, ekrana yansıtıyor.