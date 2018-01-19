Mazit, minimalist stil görsellere sahip bulmaca oyunu. Düşünmeye zorlayan bölümlerle süslü bulmaca oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Küpü kontrol ettiğiniz oyunda tüm uğraşınız birkaç adım ötenizde olan işaretli kutucuğa ayak basmak. Işınlanmanızı sağlayan bu kutucuğa erişmek için ufacık platformda nasıl hareket edeceğinizi çok iyi planlamalısınız. Zorlayıcı bulmacalar içeren bir küp oyununa hazırlanın!

Grafiklerden ziyade oynanışa odaklanan bir bulmaca - zeka oyunu sever olarak Mazit’i çok başarılı buldum. Her hafta yeni bölümlerin eklendiği oyunda bölümü geçmek için platformdaki engelleri aşıp küpü ışınlanma noktasına taşımanız gerekiyor. Süre sınırınız, hareket kısıtlamanız yok. Dolayısıyla da mekanizmalarla dolu platformda ilerlerken düşünme şansınız var. Satranç oynar gibi hesap yaparsanız çok rahat ilerlersiniz. Platformda yuvarlanırken boşluğa denk gelir düşerseniz kaldığınız noktadan değil, bölüm başından başlıyorsunuz. İçinden çıkamadığınız bölümlerde yukarıdaki butonla bölüm başına dönebilirsiniz. İpucu şu an yok ancak geliştirici bi sonraki sürümde ekleyecektir.