ME Launcher uygulaması, Android cihazlarınıza yeni bir görünüm ve kullanışlı özellikler katan bir launcher uygulaması olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefonlarınızın klasik arayüzünden sıkıldıysanız ve keyifle kullanacağınız bir launcher arıyorsanız, ME Launcher uygulamasını denemenizi tavsiye ediyoruz. Birbirinden şık temalar ve duvar kağıtlarının yanında kullanışlı özellikler de sunan ME Launcher uygulamasında telefon hızlandırma, gereksiz dosya temizleme ve pil tasarrufu araçlarını kullanabiliyorsunuz.

Ücretsiz tema seçenekleri sunan ME Launcher uygulamasında, canlı duvar kağıtları ve 3B duvar kağıtlarını da bulabilirsiniz. Bunun yanında emojiler, GIF’ler ve çıkartmaların da yer aldığı uygulamada, başkalarının kullanmasını istemediğiniz uygulamaları kilitleyebileceğiniz veya gizleyebileceğiniz araçları da kullanabilirsiniz. ME Launcher uygulaması tüm bu özellikleriyle ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulama özellikleri