Android yarış oyunları arasında bulunan Mean Machines Xtreme, oyunculara aksiyondan ziyade keyif dolu anlar yaşatıyor. Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan mobil oyunda orta düzeyde bir içerik bizleri karşılıyor. Famous Dogg Mini Games imzası ile Android kullanıcılarına sunulan oyundaki amacımız rakip araçlara hasar vererek onları saf dışı bırakmaktır.

Alışılmışın dışına çıkarak mobil oyun severlere eğlence dolu dakikalar yaşatan Mean Machines Xtreme, ses efektleri ile adrenalin seviyesini de bir tık yukarıya çıkarıyor. Oyundaki yarış pistinde bombalar ve döner testereler bulunuyor. Rakip araçlara çarparak onları bu bombalara ve testerelere iterek hasar almalarını sağlayabilir ve onları yarış dışı bırakabilirsiniz. Yarış sonunda hayatta kalan araç yarışı kazanmış olur. Sağlam refleksler gerektiren yapım da çeşitli araç modelleri de bulunuyor. Oyunculara kilitli olarak sunulan bu araçlar kazanılan yarışlar sonucunda açılıyor. Aksiyonun ve eğlencenin iç içe sunulduğu oyunda özel efektler ve fizik motoru da geliştirici ekibin ne kadar titiz çalıştığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer alışılmışın dışında ücretsiz bir Android yarış oyunu oynamak istiyorsanız Mean Machines Xtreme’i denemenizi öneriyoruz.

Özellikler

- Sürükleyici yapı

- Özel efektler

- Alışılmışın dışında bir tarz

- Kaliteli grafikler