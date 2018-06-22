Measure, Google’ın Android telefonları şerit metre olarak kullanmamızı sağlayan artırılmış gerçeklik (AR) ölçüm uygulaması. ARCore destekli Android telefonlarda çalışan uygulamayla pratik bir şekilde objelerin uzunluk ve yüksekliğini ölçebiliyorsunuz.

Google’ın Apple’a yanıt niteliğinde hazırladığı ölçüm uygulaması Measure, Android akıllı telefonunuzu mezuraya çeviriyor. Telefonunuzu şerit metre olarak kullanmak için tek yapmanız gereken uygulamayı açıp biraz telefonunu gezdirerek yüzeyi algılamasını sağlamak ve uzunluk veya yükseklik seçimi yapmak. Metre ve inç olarak ölçüm yapabiliyorsunuz lakin ARuler kadar detaylı ölçüm (cetvel, açı ölçer, alan ve çevre ölçme, hacim) yapmıyor.

Google Measure Özellikleri: