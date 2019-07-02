Medical Park Mobil uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden randevu alma, sonuç görme, reçete sorgulama gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Medical Park hastanesinin resmi mobil uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliği mobil cihazlarınızdan sizlere sunuyor. Çeşitli sağlık durumlarınız için randevu al abileceğiniz ve randevularınızı listeleyebileceğiniz uygulamada, laboratuvar ve radyoloji sonuçlarını da görebiliyorsunuz. Doktorunuzun size yazdığı reçeteleri görerek, kullanım talimatlarını inceleyebilmenize de olanak tanıyan Medical Park Mobil uygulamasında ilaç hatırlatmaları da ekleyebiliyorsunuz.

Yakınınızdaki hastaneleri ve eczaneleri harita üzerinden görüntüleyebileceğiniz ve yol tarifi alabileceğiniz Medical Park Mobil uygulamasında, aile bireylerinizi ekleyerek randevu ve diğer işlemlerinizi daha pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Eğer siz de bu özelliklerden faydalanmak ve işlerinizi kolayca halletmek istiyorsanız Medical Park Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.