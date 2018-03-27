Meow! - AR Cat, artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen sanal hayvan oyunu. Çocuklar, yetişkinler, kedileri seven her yaştan kişinin severek oynayacağı artırılmış gerçeklik oyunu, ARCore destekli tüm Android telefonlarla uyumlu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Sevimli bir kediciğin bakımını üstlendiğiniz oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Artırılmış gerçeklik oyunu olduğundan kedi oldukça gerçekçi gözüküyor ve yanınızdan hiç ayrılmıyor. Onu mamalarla besliyor, oyuncaklarla keyfini yerine getiriyor, farklı kıyafetler giydirebiliyor, hatta sesli komutlarınızla eğitebiliyorsunuz. Adını söylediğinizde yanınıza yanaşarak duygularını açığa çıkaran kediciği mutlu ettikçe coins kazanıyor, kazandığınızı yine kediniz için harcıyorsunuz.

Meow! - AR Cat Özellikleri: