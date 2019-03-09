Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Merge Dogs, birbirinden sevimli köpekleri eğitebileceğiniz ve yarışlar yaptırabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, yavru köpekleri yetiştirmek ve onları iyi birer yarış köpeği haline getirmektir. Yavru köpekler alarak oyuna başlamalı ve seviye atladıkça daha gelişmiş köpekler satın almalısınız. Oyunda yer alan çeşitli renkte ve özellikteki onlarca farklı köpeği bir araya getirmeli ve yarış takımı kurmalısınız. Sevimli köpeklerle yarışlar yaparak yeni deneyimler kazanabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde dalmaçyalı, pitbul, doberman, Sibirya kurdu ve daha birçok farklı türden köpek yer almaktadır. İstediğiniz köpeği seçebilir ve onu eğiterek yarışlara hazırlayabilirsiniz. Yarışları kazandıkça seviye atlayabilir ve farklı köpek türlerine sahip olabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynanan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Merge Dogs, eğlenceli bir yarış simülasyon oyundur.