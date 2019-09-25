Bahçenize çeşitli çiçekler ve bitkiler ekerek zombilere karşı mücadele edeceğiniz Merge Flowers vs Zombies, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve eğlenceli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, size verilen belirli bir alana farklı bitkiler ekerek onları yetiştirmek ve bitkileri zombilerle savaşabilecek kıvama getirmektir. Bahçenize diktiğiniz çiçekleri geliştirerek zombi istilasına karşı savunmaya geçmeli ve zombileri tek tek öldürmelisiniz. Zombileri öldürdükçe puan toplayabilir ve seviye atlayarak farklı bitkilerin kilidini açabilirsiniz. Bu sayede bahçenizdeki çiçekleri çeşitlendirebilir ve farklı özelliklere sahip birçok bitkiye sahip olabilirsiniz.

Oyunda 60’dan fazla çiçek ve bitki çeşidi yer almaktadır. Her çiçeğin farklı özelliği ve savunma gücü bulunmaktadır. Dilediğiniz çiçeklerden dilediğiniz miktarda dikebilir ve zombilerle savaşarak puan toplayabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Merge Flowers vs Zombies, 1 milyondan fazla oyuncunun beğenisini kazanan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.