İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan ve oyunculara mobil cihazlarında bir hamburgerci arabasını işletme fırsatı veren Merge Food Truck, Codigames imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Mobil cihazımızda bir hamburger aracını işleteceğimiz oyunda müşterilerimizin memnun bir şekilde ayrılmasını sağlayacağız. Oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olacak olan yapım, pizel grafiklerin yer aldığı yapımda birbirinden farklı hamburgerler yapacak ve müşterilerimize sunmaya çalışacağız.

Kolay bir oynanışa sahip olan yapımda çılgın animasyonlara ek olarak başarılı grafikler yer alıyor. Dünyanın en iyi burgerlarını yapmayaca çalışacağımız oyunda eğlenceli zamanlar bizleri bekliyor olacak.

İyi oyunlar dileriz.