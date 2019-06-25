Onlarca farklı savaş kahramanını kontrol ederek düşmanlarınıza karşı aksiyon dolu mücadeleler verebileceğiniz ve ganimet toplayarak farklı karakterleri ekibinize katabileceğiniz Merge Heroes Frontier, 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, dev canavarlara ve yaratıklara karşı mücadele ederek savaşlardan galip gelmek ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Savaş çarkını çevirerek rakibinizi seçebilir ve birebir savaşabilirsiniz. Dilerseniz online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özel güçlere ve silahlara sahip onlarca savaş kahramanı yer almaktadır. Savaşları kazanarak kahramanlarınızı geliştirebilir ve yeni silahlar alabilirsiniz. Simülasyon oyunları kategorisinde yer alan Merge Heroes Frontier, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.