VGames Studios imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda indirilip oynanabilen Merge Miner ile bizleri eğlenceli bir simülasyon dünyası bekliyor.

Madencileri çalıştıracağımız oyunda amacımız bizden istenilen görevleri başarabilmek olacak. Henüz yeni bir oyun olan Merge Miner şuanda 100’den fazla oyuncu tarafından oynanırken ileride milyonlara ulaşacak gibi görünüyor. Rengarenk yapısı ile oyunculara birbirinden farklı görevleri gerçekleştirerek altınları toplama fırsatı veren yapım ücretsiz olarak oynanıyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular aynı türdeki işçileri yan yana getirerek onları daha güçlü işçiler haline dönüştürebilecek ve daha fazla verim alabilecekler. Aksiyondan uzak bir oynanış ile belirli bir yaş kitlesine hitap eden yapım eğlence yüklü oynanıyor.