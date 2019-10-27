Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz Merge more, farklı özelliklere sahip yüzlerce bilgisayarın yer aldığı dev bir bilgisayar çiftliğini işleterek para kazanacağınız eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bilgisayarlardan kurulu dev bir çiftlik inşa etmek ve farklı alanlarda yatırımlar yaparak daha fazla para kazanmaktır. Bilgisayarları birleştirerek görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bilgisayarlarınızın bakımını ihmal etmemeli ve hız kaybetmemeleri için çaba göstermelisiniz. Bilgisayarlar ne kadar hızlı olursa o kadar çok para kazanabilir ve yeni seviyelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca motorlu tekne, uçak, araba ve daha onlarca farklı aracı satın alarak yeni iş fikirleri bulabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Sıra dışı konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Merge more, stres atabileceğiniz keyif verici bir oyundur.