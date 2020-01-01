Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Merge Muscle Car, birbirinden güzel ve hızlı yüzlerce araba ile dev bir koleksiyon oluşturarak eğlenceli anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi araba sesleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, yüzlerce farklı modele ve tasarıma sahip araçtan yararlanarak kendi oto galerinizi kurmak ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır.

Araçları dilediğiniz gibi renklendirebilir ve motorlarını güçlendirerek maksimum hıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca iki eski otomobili birleştirerek yeni arabalar oluşturabilir ve galerinizdeki araç çeşitliliğini artırabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni araba modellerinin kilidini açarak koleksiyonunuzu genişletebilir ve test sürüşleri yaparak araçların arızalarını tespit edebilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve göz kamaştıran arabaları ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Merge Muscle Car, oldukça popüler bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.