Wizard Games Incorporated imzası ile mobil oyuncular için geliştirilen Merge Racers mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.

Bünyesinde birbirinden farklı araç modelleri bulunduran Merge Racers’da oyuncular seçtikleri araçları kişiselleştirebilecek, performansını yükseltebilecek ve daha hızlı bir yapıya erişebilecekler. Yüksek hızlı yarışlara katılacağımız yapımda oyuncular basit arayüzler ve basit içerikler eşliğinde gerçeklikten uzakta bir oynanış yer alacak.

Oyuncular yarışlar ile başarılı bir profil çizmeye çalışacak ve diğer araçlarını deneme fırsatı elde edecekler. Kilitli olan araçların kilitlerini açabilmek için oyun içerisinde yarışlar kazanmak zorunda olacağız. Hem adrenalin hem de aksiyon yüklü içerikleri ile her kesimden oyuncuyu tatmin edecek olan yapım ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam ediyor.