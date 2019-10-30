Farklı özelliklere sahip onlarca robottan yararlanarak düşman birliklerini yok edeceğiniz ve yeni robotlar yaparak ordunuzu güçlendireceğiniz Merge Robots, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, robotların parçalarını birleştirerek savaş hazır hale getirmek ve dev robotlara karşı mücadele etmektir. Fabrikanızda çeşitli robot parçaları üretebilir ve yeni robotlar icat edebilirsiniz. Robotlarınıza farklı bombalama mekanizmaları ve silahlar ekleyebilirsiniz. Zorlu görevler üstlenerek aksiyon dolu savaşlara katılabilir ve seviye atlayarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eşsiz tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda robot yapımında kullanabileceğiniz yüzlerce parça ve silah bulunmaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz onlarca farklı robot tasarımı yer almaktadır. Dilediğiniz parçaları kullanarak hayalinizdeki robotu yapabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Merge Robots, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir yapımdır.