Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Merge Truck, birbirinden güzel yüzlerce kamyon ile dev bir galeri açacağınız eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve göz kamaştıran tasarımlara sahip yüzlerce kamyon modelini satın alarak büyük bir galeriye sahip olmak ve görevleri tamamlayarak puan toplamaktır.

Kamyonları geliştirerek başka kamyonlarla birleştirebilir ve daha büyük araçlar oluşturabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni kamyon modellerinin ve aksesuarlarının kilidini açabilir ve koleksiyonunuza farklı kamyonlar ekleyebilirsiniz.

Kamyonlarınızı dilediğiniz renge boyayabilir ve birbirinden güçlü motorlarla en hızlı kamyonları tasarlayabilirsiniz. Kamyonlarınızla test sürüş yaparak zayıf yönlerini güçlendirebilir ve daha kaliteli araçlara sahip olabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Merge Truck, birbirinden güzel yüzlerce kamyon ile geniş bir koleksiyon oluşturabileceğiniz eşsiz bir oyundur.