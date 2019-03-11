Metal Slug Infinity, yılların eskitemediği atari oyunlarından Metal Slug’ın mobil platforma uyarlanan sürümü. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan rpg oyunda favori Metal Slug karakterleriyle aralarında isyancılar, gerillalar, uzaylılar, mumyalar, zombilerin de bulunduğu farklı türde düşmanlara karşı savaşıyor, efsane savaş araçlarıyla aksiyonun dibine vuruyorsunuz.

Atari oyunlarıyla saatlerini harcayan neslin oynarken keyfi alacağı yapımlardan biri Metal Slug Infinity. Run & Gun (Koş ve Ateş Et) oyun serisinin mobil cihazlarda oynanabilir sürümünde karakterler korunurken, ses ve özel efektler geliştirilmiş. MARCO, TARMA, ERI ve FIO, Metal Slug oyunlarının sevilen karakterleri yer alıyor. Ağır makineli tüfekle düşmanları geri püskürtüyor ya da tüfekle tek vuruştu indiriyorsunuz. AA füzeleriyle gökyüzünüzü koruyor, uzaylıların antik taş tabletlerine saldırıyorsunuz. Mermiler ve bombaların havada uçuştuğu savaş alanlarında hayatta kalmak için birimlerinizin gücünün yanında taktik, keşif gücünüzü de kullanmanız gerek.