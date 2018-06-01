Metal Soldiers TD, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu mücadelelerin gerçekleştiği oyunda kulelerinizi savunuyor ve becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kale savunma oyunu olarak dikkatimizi çeken Metal Soldiers TD, muhteşem atmosferi ve zorlu mücadeleleriyle karşımıza çıkıyor. Oyunda birbirinden güçlü askerleri kontrol edebiliyor ve karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Kendi krallığınızı sonuna kadar savunmak için mücadele vermeniz gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Metal Soldiers TD ile eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Güçlü askerlerden ve harika savaş ortamlarından oluşan oyunda inanılmaz bir atmosfer bulunuyor. İsyancı güçleri geri püskürtmen için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda stratejik bilginizi de sonuna kadar kullanmalısınız. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilrim. Yüksek kaliteli grafikleriyle ön plana çıkan Metal Soldiers TD, sizleri bekliyor.

Metal Soldiers TD oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.