Mi Drop uygulamasıyla Android cihazlarınızdan yüksek hızda dosya paylaşımı yapabilmeniz mümkün.

Xiaomi markasının Mi serisi akıllı telefonlarda önceden yüklenmiş olarak gelen dosya transferi uygulaması Mi Drop, tüm Android cihazlarda destekleniyor. Oldukça işlevsel bir arayüze sahip olan uygulamada, paylaşmak istediğiniz fotoğraf, video, belge ve diğer tüm dosyalarınızı ışık hızıyla transfer edebiliyorsunuz. İnternet bağlantısı olmadan dosya paylaşabileceğiniz Mi Drop uygulaması, Bluetooth teknolojisine göre 200 kat daha hızlı veri aktarım imkanı sunuyor.

Dosya transferi esnasında herhangi bir nedenden dolayı kesintiye uğradıysa, endişelenmenize hiç gerek yok. Dosya transferine kaldığınız yerden devam edebilme imkanı sunan Mi Drop uygulaması, dosya boyutu sınırı olmaksızın dosya transferine izin veriyor. Eğer siz de gelişmiş bir dosya paylaşım uygulaması arıyorsanız, Mi Drop uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri