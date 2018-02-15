Microsoft Photos Companion, Android telefondan bilgisayara fotoğraf atma (kablosuz olarak) uygulaması. Microsoft’un en yeni işletim sistemi Windows 10’u kullanıyorsanız, telefondan bilgisayara foto atmak için tek yapmanız gereken Fotoğraflar uygulamasındaki QR kodu taratmak.

Android telefondan bilgisayara fotoğraf ve video atmak için USB kablosunu takma zorunluğunu ortadan kaldıran Microsoft Photos Companion uygulaması, oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Windows Fotoğraflar uygulamasını açıyor ve İçe Aktar - WiFi ile Mobilden seçiyor ve ardından Photos Companion uygulamasını açıp QR kodu taratıyorsunuz. Bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz fotoğrafları/videoları seçiyorsunuz ve veri transfer işlemi başlıyor. Transfer, WiFi üzerinden gerçekleştiğinden internet bağlantı hızınıza göre aktarım süresi değişecektir ancak Bluetooth’a göre çok daha hızlı ve güvenli olduğu aşikar.

Not: Telefonunuz ve bilgisayarınıza aynı kablosuz ağa (WiFi) bağlı olmalıdır.

Microsoft Photos Companion Özellikleri: