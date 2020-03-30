Microsoft Stream uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden yayın yapabilir ve bu yayınları kaydederek paylaşabilirsiniz.

Çalışanlarınıza, öğrencilerinize eğitim vermek amacıyla kullanabileceğiniz Microsoft Stream uygulamasında organizasyonunuzdaki kişilere oldukça faydalı içerikler oluşturabilmeniz mümkün hale geliyor. 500 GB’a kadar ücretsiz depolama imkanı sunan Microsoft Stream uygulamasında, çevrimdışı izlemek üzere videoları indirebiliyorsunuz.

Cihazınızın her iki kamerasını da kullanabileceğiniz Microsoft Stream uygulamasında, videolara filtreler uygulayabilir, beyaz tahta ekleyebilir, çıkarmalar ekleyebilir ve yazılar yazabilirsiniz. Akıllı arama araçları sayesinde ihtiyacınız olan videolara anında ulaşabileceğiniz ve izleyebileceğiniz Microsoft Stream uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri