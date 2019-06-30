Eğlenceli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak birbirinden sevimli onlara farklı hayvan karakterine sahip olabileceğiniz ve canavarlara karşı mücadele ederek ganimet toplayabileceğiniz Mighty Pets & Puzzles, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, eşleştirme ve yapbozlar yaparak puan kazanmak ve sevimli hayvan figürlerini toplayarak güzel bir koleksiyon oluşturmaktır. Eşleştirmelerde onlarca farklı renge ve şekle sahip blok yığınları yer almaktadır. Aynı renk ve şekilden oluşan en az 3 aynı eşleştirme bloğunu bir araya getirerek blokları patlatabilir ve eşleştirmeleri tamamlayarak ihtiyacınız olan puanları toplayabilirsiniz. Bu sayede onlarca farklı hayvandan dilediğinizi alabilir ve canavarlara karşı mücadele edebilirsiniz. Kahramanlarınızın seviyelerini arttırabilir ve daha da güçlendirebilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Mighty Pets & Puzzles, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.