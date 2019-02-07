Mobil strateji oyunları arasında yer alan alan Million Lords MMORTS ile dünyanın dört bir yanında savaşlara katılmaya hazır olun.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Million Lords MMORTS ile savaşlara katılacak ve farklı ülkeler fethetmeye çalışacağız. Sürekli çatışamaların yaşandığı yapımda kaos ile boğuşan bir lordu canlandıracağız. Orta dereceli grafiklere sahip olan ve detaylı içerikleri ile oyuncuları sürükleyici bir strateji dünyasına götüren yapımda ölümüne mücadeleler bizleri bekliyor.

Gerçek strateji savaşlarından esinlenilerek geliştirilen yapımda amacımız savaşlardan galip ayrılarak fetihler gerçekleştirmek olacak. 60 işlenebilir eşyanın yer aldığı oyunda 10 farklı yetenek ağacı da oyuncuların beğenisine sunuluyor.

Mobil platformunda yanı sıra tabletlerde de oynanabilen yapımda sonsuz bir dünyada yer alacağız. Farklı araziler keşfedeceğimiz yapımda işgalcilere karşı da koyacağız.

İyi oyunlar dileriz.