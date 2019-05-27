Oldukça renkli ve bir o kadar da hareketli bir atmosfere sahip olan Mini Legends ücretsiz bir mobil strateji oyunudur.

Mag Games Studios imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Mini Legends Android platformuna özel olarak oynanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı karakterlerin ve davasa yaratıkların yer aldığı yapımda renkli bir içerik kalitesi oyuncuları bekliyor olacak. MOBA tarzında bir oynanışa sahip olan mobil strateji oyununda yoğun görsel efektler de yer alıyor.

Oyuncular görsel efektler eşliğinde savaşlara katılacak ve bu savaşlardan galip ayrılmaya çalışacaklar. Basit kontrollere sahip olan mobil yapımda oyuncular birbirinden farklı karakterler arasından seçimler yapacak ve benzersiz yaratıklara karşı savaşacaklar. Özellikle ejderhalar oyuncuları oldukça yoracak gibi görünüyor.

Google Play’de 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Mini Legends tamamen ücretsizdir.