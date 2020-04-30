Motosiklet yarışlarına ilgisi olan oyunseverler için güzel bir haberimiz var.

Corona Virüsü nedeniyle evlere kapanan insanlar mobil oyunlara yönelmeye devam ederken kitlesi düşük olan oyunlar da hızla kitlelerini artırmaya başladılar.

Mobil yarış oyunları arasında yer alan MiniBikers’da bu oyunlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda inanılmaz bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan başarılı oyun, oyuncularına fantastik bir motosiklet sürme deneyimi sunuyor.

Oldukça sade ve basit kontrollere sahip olan yapım içerisinde birbirinden farkı özelliklere sahip onlarca farklı motosiklet modeli yer alıyor.

Farklı kamera açıları eşliğinde oynanabilen yapım da çeşitli zorluklar ve seviyeler de yer alıyor. Çeşitli dünya şampiyonalarının da yer aldığı yapım da motorumuzu seçecek ve onlarca farklı oyuncu arasından bitiş çizgisini ilk geçen biz olmaya çalışacağız.

MiniBikers günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.