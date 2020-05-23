Mining Inc.

Bir altın madeninde tek bir üretim hattı ile başlayacaksın. Oyunda ilerledikçe elmaslar, yakutlar ve diğer nadir değerli taşlarla dolu madenleri açabileceksin. Oyunu oynarken var olan en başarılı maden şirketi haline gelmen için oyun çevresinin yeni yapılar, araçlar ve makinelerle görsel olarak geliştiğini göreceksin.

Kazandığın parayla, maden şirketinin verimini artırmak için yapıları açabilir ve geliştirebilirsin. Tüm madencilik zorluklarının üstesinden gelebilecek ideal ekibi kurmak için en iyi yöneticileri topla! Üretimini optimize etmek için onları akıllıca görevlendir! Çeşitli özgün yeteneklere sahip yeni yöneticileri işe al ve farklı madencilik çalışmalarında görevlendir.

Belirli prestij derecelerine ulaştığında, maden şirketinin daha da hızlı büyümesini sağlayacak eşsiz takviyeler alacaksın. Yolculuk sırasında karşına çok sayıda zorlayıcı görev çıkacak. Yeni içeriği açmak için bunların hepsini tamamla.