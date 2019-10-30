Kendi şehrinizi inşa ederek dev çiftlikler kurabileceğiniz ve çeşitli yiyecekler üreterek ticaret yapabileceğiniz Miracle City 2, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi şehrinizi kurarak binaları dilediğiniz gibi dekore etmek ve çiftliğinizde çalışarak sebze üretimi gerçekleştirmektir. Eskimiş binaları restore edebilir ve süsleyebilirsiniz. Farklı üretim merkezleri kurarak ticaret hacminizi genişletebilir ve şehrin ekonomisine katkı sağlayarak sürekli bir büyüme gösterebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, şehrinize inşa edeceğiniz ev, çiftlik, maden ve daha onlarca farklı bina yer almaktadır. Altın, gümüş, taş, kömür, elmas ve daha birçok farklı madeni işletebilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Miracle City 2 ile sizde keyifli dakikalar geçirebilir ve hayalinizdeki şehre sahip olabilirsiniz.