Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve bir milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Miracle Match 3, rengarenk şekiller arasından aynı olanları eşleştirerek farklı masal karakterleri ile macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı renge ve şekle sahip onlarca blok yığını arasında uygun eşleştirmeleri yapmak ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. En az 3 aynı renkte ve şekildeki blok yığınını bir araya getirerek eşleştirmeleri başarıyla yapabilir ve blokları yok ederek görevleri tamamlayabilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda üçgen, kare, yuvarlak ve daha onlarca farklı şekilden oluşan bloklar bulunmaktadır. Bloklar mavi, kırmız, yeşil ve sarı renklere sahiptir. Eşleştirmeleri tamamlayarak masal kahramanlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Miracle Match 3, ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.