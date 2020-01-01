Para üreten çiftlikler kurarak servetinizi artırabileceğiniz ve seviye atladıkça elmas gibi değerli madenlerin çiftliklerini kurabileceğiniz MoneyFarm, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyudur.

Basit ve sade grafikler ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, para üreten dev çiftlikler inşa ederek sürekli olarak para kazanmak ve ilerleyen seviyelerde yeni kaynaklar üreterek servetinizi katlamaktır. Paraları tarlalara ekerek çoğalmalarını sağlayabilir ve kazancınızı sürekli artırabilirsiniz.

Seviye atladıkça elmas, altın ve daha onlarca kıymetli madenin kilidini açabilir ve bu ürünleri çoğaltabilecek yeni çiftlikler kurabilirsiniz. İlginç konusu ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunu online platformda oynayarak yeni rekorlar kırabilir ve dünya sıralamasında adınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Elmas, altın, para, mücevher ve daha onlarca kıymetli eşyayı seri bir şekilde üreterek eşsiz bir servete sahip olabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz MoneyFarm ile sizde paraya doyabilir ve stres atabilirsiniz.