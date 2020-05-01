FrozenShard Games tarafından geliştirilen ve simülasyon oyunu olarak mobil platform oyuncularına sunulan Monster Battles: TCG geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Aksiyon ve macera oyunu olarak da ifade edilen Monster Battles: TCG’de oyuncular birbirinden farklı canavarları bulacak, toplayacak, eğitecek ve canavar eğitmeni olarak oyun içerisinde aksiyon dolu anlar yaşayacaklar.

Çok sayıda farklı ve büyülü rozetin de yer aldığı oyun içerisinde çeşitli kartlar da olacak. Oyuncular bu kartlar yardımı ile birbirleri ile savaşacak ve oyun içerisindeki sıralamaya girmeye çalışacaklar. Yapılan savaşlardan elde edilen puanlar ile de oyuncular seviyelerini yükseltebilecekler.

Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun da gerçek zamanlı bir oynanış yer alacak. Çapraz platformu desteklemediği bilinen oyun günümüzde Android ve iOS platformu üzerinde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.