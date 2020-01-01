Kendi tasarladığınız sevimli canavarları dilediğiniz gibi giydirebileceğiniz ve çeşitli aksesuarlarla donatarak canavarlarınıza farklı bir görünüm katabileceğiniz Monster Girl Maker, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve komik canavar figürleriyle dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, hayal gücünüzün sizde uyandırdığı canavar karakterlerini tasarlayarak onları çeşitli aksesuarlarla ve ilginç kıyafetlerle donatarak kendi canavarınızı oluşturmaktır.

Dilediğiniz karaktere dilediğiniz yüz ifadesini verebilir ve yaratıcılık konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Karakterlerin saçlarını, dudaklarını, kulaklarını, burunlarını, gözlerini ve daha birçok yüz ayrıntısını istediğiniz gibi şekillendirebilir ve sevimli canavarlar yaparak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Seviye atladıkça puan toplayabilir ve bu sayede canavarları oluştururken kullanabileceğiniz yeni aksesuar ve kıyafetlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından tercih edilen Monster Girl Maker, kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.