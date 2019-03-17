Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Monster Mansion Blast, rengarenk blok yığınlarını eşleştirebileceğiniz ve hayalinizdeki köşkü tasarlayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı renkteki bloklar arasından aynı renge sahip en az iki bloğu yan yana getirmek ve küpleri patlatarak yıldız puanlar toplamaktır. Küp şekildeki renkli blokları eşleştirerek yığınları yok edebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Eşleştirmelerde çok sayıda bloğu yok etmek için çeşitli bomba ve fişeklerden yararlanabilirsiniz. Bu sayede köşk inşa etmek için gerekli puanları toplayabilir ve çeşitli objeler satın alabilirsiniz.

Oyunda köşkü tasarlamak için kullanacağınız onlarca farklı ürün yer almaktadır. Bu ürünleri alabilmek için doğru eşleştirmeler yapmalı ve yıldızları toplayarak bölümleri başarıyla tamamlamalısınız. Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Monster Mansion Blast, gün geçtikçe daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.