Mobil platformda kağıt oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Monsters Ate My Metropolis, şehrin ortasında farklı canavarlarla dövüşebileceğiniz ve kart koleksiyonu oluşturabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, devasa boyuttaki canavarlardan birini seçmek ve şehrin altını üstüne getirmektir. Binaların ve arabaların ortasında durarak size verilen görevleri yerine getirmeli ve yeni kartlar toplamalısınız. Dev canavarları yöneterek binaları çökertmeli ve farklı kartların kilidini açmalısınız. İlginç tasarımı ve konusu ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde kart savaşlarında kullanabileceğiniz toplam 4 farklı canavar yer almaktadır. Bu canavarlardan dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve seviye atlayarak 100’den fazla saldırı kartına sahip olabilirsiniz. Taktiksel savaşlar yaparak galip gelebilir ve saldırı kartlarınızın özelliklerini artırabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Monsters Ate My Metropolis, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.